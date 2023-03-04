Нападающему «Манчестер Юнайтед» закрыли двери в сборную Англии

Для форварда «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда двери в сборную Англии закрыты, об этом рапортует таблоид The Sun. Нападающий, которого ранее обвиняли в домашнем насилии, хотел бы вернуться в национальную команду, однако главный тренер «трёх львов» Гарет Саутгейт категорически против.

Источник отмечает, что Гринвуд может получить право выступать за национальную команду Ямайки благодаря корням по материнской линии.

В составе сборной Англии нападающий провел один поединок. За «Манчестер Юнайтед» Гринвуд выступает с 2018 года. Ранее сообщалось, что форвард не появится на поле до конца сезона.