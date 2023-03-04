Клопп дал оценку футболу «Арсенала»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о выступлении лондонского «Арсенала» в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги. После 25 туров «канониры» лидируют в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя в лице «Манчестер Сити» на пять баллов.

«Арсенал» очень крут сейчас. Такое впечатление, что игроки команды просто летают по полю. «Канониры» демонстрируют футбол высокого уровня. Как может не нравиться их игра?» - передает слова немца Sky Sports.

Ближайший матч «Арсенал» сыграет против «Борнмута» на своем домашнем стадионе «Эмирейтс». Встреча состоится сегодня, 5 марта.