Артета оценил следующего соперника «Арсенала»

Испанский специалист Микель Артета, который занимает пост главного тренера лондонского «Арсенала», высказался о предстоящем поединке против «Борнмута» в рамках 26-го тура Английской премьер-лиги.

«Меня поражает игра «Борнмута» в этом сезоне. Эта команда показывает агрессивный стиль. Хорошо знаю их главного тренера О’Нила. Мы вместе много лет играли в лиге, и я впечатлен тем, что он делает на тренерском мостике. Мне нравится его подход», - передает слова испанца клубная пресс-служба.

Матч между «Арсеналом» и «Борнмутом» состоится в субботу, 4 марта. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по мск.