В «Тоттенхэме» рассказали, когда может вернуться Конте

Тренер лондонского «Тоттенхэма» Кристиан Стеллини поведал о том, когда стоит ждать возвращения итальянского специалиста Антонио Конте на пост наставника команды.

«С Антонио все хорошо, он жаждет вернуться. Решение о его возвращении будет принято в воскресенье после встречи с «Вулверхэмптоном». Как раз пройдет месяц после операции. Это оговорено между врачом, который делал операцию, и нашим медштабом», - цитирует Стеллини клубная пресс-служба.

Напомним, что Конте перенес хирургическое вмешательство на желчном пузыре.

После 25 туров АПЛ «шпоры» занимают четвертое место в турнирной таблице.