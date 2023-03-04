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«Арсенал» хочет купить немецкого топ-полузащитника

04 Марта 2023 • 10:10 Комментировать

Один из лидеров средней линии дортмундской «Боруссии» Юлиан Брандт может переехать на Туманный Альбион. Согласно информации Bulinews, в трансфере 26-летнего немецкого футболиста заинтересован лондонский «Арсенал». Главный тренер команды Микель Артета выступает инициатором этой сделки.

Юлиан защищает цвета «Боруссии» с лета 2019 года. Срок действующего трудового договора хавбека со «шмелями» истекает в следующем году. Его трансферный ценник – 28 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Германии Брандт провел 23 матча, отметившись восемью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Арсенал Лондон Юлиан Брандт трансферы футбола - лето 2023
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