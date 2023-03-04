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Звезда «Ливерпуля» может перейти в «Барселону» или «Баварию»

04 Марта 2023 • 10:03 Комментировать

Бразильский форвард Роберто Фирмино не будет испытывать нехватку предложений в случае ухода из «Ливерпуля». Как сообщает Fichajes, заинтересованность в услугах 31-летнего южноамериканца проявляют сразу несколько европейских грандов. Речь идет о каталонской «Барселоне», мюнхенской «Баварии» и дортмундской «Боруссии».

Один из вышеназванных клубов может подписать Роберто бесплатно, поскольку его контракт с мерсисайдцами истекает летом текущего года. Он выступает за «красных» с июля 2015 года.

В нынешнем сезоне Фирмино провел 17 матчей в Премьер-лиге, забил семь голов и сделал три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Барселона Боруссия Дортмунд Роберто Фирмино трансферы футбола - лето 2023
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