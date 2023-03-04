Известна новая трансферная цель «Челси»

Венгерский полузащитник Доминик Собослаи, правами на которого владеет немецкий «РБ Лейпциг», может сменить чемпионат Германии на Английскую премьер-лигу. Согласно информации Sport Witness, в услугах 22-летнего исполнителя заинтересован лондонский «Челси».

По данным источника, стороны вступили в переговорный процесс и близки к договоренности о летнем переезде Собослаи на «Стэмфорд Бридж». Трансферная стоимость Доминика составляет 35 миллионов евро, а его контракт с «быками» рассчитан до середины 2026 года.

В текущем сезоне Бундеслиги Доминик провел 21 матч, отметившись четырьмя забитыми мячами и восемью голевыми передачами.