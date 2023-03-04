Игрок «Манчестер Сити» Грилиш оценил свою форму

Хавбек «Манчестер Сити» Джек Гришил рассказал о своей актуальной форме. Слова полузащитника приводятся на официальном сайте «горожан».

«Я чувствую, что моя форма значительно улучшилась. Сейчас играю намного увереннее. Голы и ассисты приходят, я делаю это в больших матчах. Я вношу свой вклад в успехи команды. Надеюсь, так будет продолжаться и дальше», - передает слова 27-летнего футболиста пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги полузащитник провел 19 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.