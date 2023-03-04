«Вулверхэмптон» - «Тоттенхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 26-м туре чемпионата Англии по футболу встречаются «Вулверхэмптон» и «Тоттенхэм».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Вулверхэмптон - Тоттенхэм
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Протокол игры
Са Жозе•Семеду Нелсон•Доусон Крэйг•Килман Макс•Хонни Кастро•Лемина Марио46' (Траоре Адама (46') •Невеш Рубен• 45'Сарабия Пабло•Луис Матеус II•Нету Педру46' (Коллинз Натан (46') •Коста Диего29' (Хименес Рауль (29')
04 марта. Стадион "Молинью".
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