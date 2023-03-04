Артета рассказал о травме Нкетиа

Рулевой лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о повреждении нападающего команды Эдварда Нкетиа. Игрок сейчас находится в лазарете и проходит восстановление после травмы голеностопа, которую получил в поединке против «Лестера».

«Пока не очень понятно, как Эдди будет чувствовать себя во время тренировок. Будем наблюдать за ним. У него позитивный настрой, надеюсь, что все будет хорошо.

Выбыл ли он надолго? Надеюсь, что нет», - передает слова испанского тренера Football.London.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 23-летний нападающий провел 23 встречи, отметившись четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.