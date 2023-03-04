Назначены сроки, когда могут продать «Манчестер Юнайтед»

Назначена встреча между нынешними владельцами «Манчестер Юнайтед» и потенциальными покупателями, об этом рапортуют журналисты BBC Sport. Как стало известно источнику, переговоры состоятся в течение ближайших двух недель в Манчестере и Лондоне.

Интересы «красных дьяволов» будет представлять банк Raine Group, который сопровождал продажу лондонского «Челси». Ранее сообщалось, что в приобретении пакета акций «Манчестер Юнайтед» заинтересованы британский миллиардер Джим Рэтклифф и катарский шейх Джасим бин Джабер Аль Тани.

Клуб из Манчестера принадлежит американскому семейству Глэйзеров с 2005 года.