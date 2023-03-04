Украинский тренер раскрыл причину провальной игры Мудрика в «Челси»

Экс-наставник киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо высказался о неудачной игре полузащитника Михаила Мудрика за лондонский «Челси».

«Мудрик в Шахтёре» был ведущим игроком. На него играла команда. На открытом пространстве ему нет равных, а в «Челси» мы видим, что на него не играют. Не знаю, почему», - передает слова специалиста «Украинский футбол».

Мудрик присоединился к лондонскому клубу в зимнее трансферное окно. За него «Челси» заплатил 70 миллионов евро, еще 30 выплатят в качестве бонусов.

В текущем розыгрыше АПЛ украинец принял участие в пяти встречах, не отметившись голевыми действиями.