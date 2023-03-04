Легенда «МЮ» предсказал чемпиона АПЛ

Экс-защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед», а в настоящий момент футбольный эксперт Гари Невилл поделился мнением о чемпионской гонке в Премьер-лиге.

«У «Арсенала» всегда во второй половине сезона возникают проблемы. Вспомните прошлый сезон. Поэтому я думаю, что чемпионом Англии станет «Ман Сити». Команда Артеты начнет паниковать, когда останется около десяти матчей. Появится серьезное давление. У «канониров» слишком много эмоций, а этого нельзя допускать так рано. Это негативно отразится на гонке за титулом», - передает слова Невилла Goal.

«Арсенал» лидирует в АПЛ, опережая идущий вторым «Манчестер Сити» на пять баллов.