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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Вулверхэмптон - Тоттенхэм: где смотреть прямую трансляцию онлайн

04 Марта 2023 • 02:33 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Тоттенхэм
1 3.30 X 3.35 2 2.25
Через 13 ч. 51 мин.

В 26-м туре АПЛ «Тоттенхэм» отправится на выезд к «Вулверхэмптону», традиционно для себя неудобному сопернику, который бьется за выживание и никому так просто не отдаст очки. Добавим, что команды на неделе вылетели из Кубка Англии, при этом «шпоры» уступили противнику из Чемпионшипа. «Вулверхэмптон» вполне может набрать очки, но победа соперника считается более вероятным исходом.

Что касается трансляции, ее с 18:00 обеспечат beIN Sports, Sky Sport, DAZN Espana, Arena Sport, Via Play и другие каналы. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Вулверхэмптон
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ВУЛВЕРХЭМПТОН ТОТТЕНХЭМ
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