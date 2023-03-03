​«Барселоне» и «Арсеналу» интересен игрок «Шахтёра»

Атакующий полузащитник Манор Соломон прекрасно показывает себя в последних матчах «Фулхэма». Лондонцы хотели бы выкупить израильтянина у «Шахтёра», но, судя по всему, они столкнутся с конкуренцией со стороны грандов. Как сообщает Fichajes, 23-летний Соломон находится в сфере интересов «Барселоны» и «Арсенала».

В четырёх последних матчах за «Фулхэм» Манор Соломон забил четыре гола.

Действующий контракт Манора Соломона с «Шахтёром» рассчитан до конца 2023 календарного года. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают израильского игрока в 18 миллионов евро.