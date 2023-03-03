​Фанат «Челси» не сможет ходить на футбол три года из-за проявления расизма

В августовском матче Премьер-лиги между «Челси» и «Тоттенхэмом» форвард «шпор» Сон Хынмин столкнулся с расизмом. Один из фанатов «пенсионеров» на трибуне «Стэмфорд Бридж» сделал расистский жест в адрес корейского футболиста. «Челси» идентифицировал болельщика – им оказался Томас Барчелл.

Фанат признал свою вину, но наказание все равно оказалось довольно суровым. Барчелл не сможет ходить на футбол в течение трёх лет. Также Томасу придётся выплатить 726 фунтов в качестве штрафа.

Отметим, что «Челси» на текущий момент занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч команда Томаса Поттера проведёт 4 марта – против «Лидса».