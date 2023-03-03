​Магуайр и ещё два игрока «Манчестер Юнайтед» могут перейти в клуб из Лондона

Сразу три футболиста «Манчестер Юнайтед» находятся в сфере интересов лондонского «Вест Хэма». В этом списке находятся защитник Гарри Магуайр, полузащитник Скотт Мактоминай и нападающий Антони Марсьяль. Как сообщает Football Insider, в летнее трансферное окно «Вест Хэм» попытается заполучить всех троих футболистов, хотя это будет непросто.

Если обратиться к ценникам авторитетного портала transfermarkt, то 29-летний Магуайр стоит 30 миллионов евро, 26-летний Мактоминай – тоже 30 миллионов евро, а 27-летний Марсьяль – 15 миллионов евро.

На текущий момент «Вест Хэм» занимает 16-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.