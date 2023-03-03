​Гвардиола назвал тренера, который в будущем возглавит «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал имя тренера, который в будущем будет работать в клубе.

«Однажды Венсан Компани станет тренером «Манчестер Сити». Думаю, это предначертано звёздами, и это произойдёт. Рано или поздно Компани станет тренером «Манчестер Сити». Я не знаю, когда именно. Я не общался с ним, но он знает этот клуб», - сказал Гвардиола, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Венсан Компани сейчас тренирует «Бёрнли». Именно против этой команды «Манчестер Сити» сыграет в 1/4 финала Кубка Англии через несколько недель.