​Рабио может оказаться в топ-клубе АПЛ

Слухи продолжают связывать полузащитника Адриена Рабио с переездом в Англию. Как сообщает портал Goal, по завершению сезона 27-летний француз может сменить «Ювентус» на «Ливерпуль». Отмечается, что в мерсисайдском клубе считают Рабио хорошим кандидатом под перестройку своей средней линии.

Ранее Адриена Рабио неоднократно сватали с другим топ-клубом Премьер-лиги в лице «Манчестер Юнайтед».

В «Ливерпуль» Адриен Рабио может перебраться в статусе свободного агента, ведь его действующий контракт с «Ювентусом» истекает летом, а переговоры о новом соглашении, судя по всему, застопорились.