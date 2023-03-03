​Эмилиано Мартинес раскрыл свои слова Мбаппе после финала чемпионата мира

В финале чемпионата мира - 2022 сборная Аргентины обыграла Францию в серии послематчевых пенальти после ничьей со счётом 3:3. Вратарь Эмилиано Мартинес, ставший героем серии одиннадцатиметровых ударом, раскрыл свои слова Килиану Мбаппе после финального свистка.

«Я сказал ему встать и смотреть вперёд. Он должен был гордиться своей игрой, а не лежать на газоне. Он забил мне четыре гола. Так что валяться на газоне следовало мне», - рассказал Мартинес TyC Sports.

Напомним, что Килиан Мбаппе в финальном матче мундиаля оформил хет-трик. Позже форвард реализовал пенальти в послематчевой серии.