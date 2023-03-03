​Из «Ливерпуля» уходит звёздный форвард, но не Салах

Летом из «Ливерпуля» уйдёт нападающий Роберто Фирмино. Звёздный бразилец принял решение сменить клуб, о чём он лично сообщил главному тренеру мерсисайдской команды Юргену Клоппу. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Флориан Плеттенберг.

Роберто Фирмино покинет «Ливерпуль» в статусе свободного агента. Его действующий контракт с «красными» истекает летом. За мерсисайдский клуб по состоянию на текущий момент 31-летний форвард провёл 352 матча, в которых забил 107 голов и отдал 78 голевых передач.

Ранее появлялись слухи о возможном уходе из «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.