​В АПЛ высказались о затратах «Челси» на трансферном рынке – клуб потратил более 600 миллионов евро

За два трансферных окна «Челси» потратил более 600 миллионов евро (по данным портала transfermarkt). Комментарий на этот счёт дал исполнительный директор Премьер-лиги Ричард Мастерс.

«Я здесь не для того, чтобы их защищать. Новые владельцы работают с клубом меньше года, у них было два трансферных окна. Оценивать деятельность клуба нужно через три-четыре года.

В рамках наших правил оценивается период за 12 месяцев, поэтому вопрос в том, собираются ли они продавать игроков в следующем трансферном окне. У меня нет ответа на этот вопрос. Я не защищаю их, но оценивать деятельность клуба нужно по итогам определённого времени», - сказал Мастерс на мероприятии Financial Times Business of Football.