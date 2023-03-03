Клопп – о матче «Ливерпуль» - «МЮ»: «Весь мир посмотрит это»

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп дал интервью представителям СМИ в преддверии громкого противостояния с «Манчестер Юнайтед» в рамках 26-го тура Премьер-лиги. Встреча пройдет на «Энфилде» 5 марта и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Всегда с большим нетерпением жду этого матча. «МЮ» намного лучше выступает в этом сезоне, чем мы, но это ничего не значит в отдельном матче. То, что у тебя больше очков, не означает, что ты победишь. Уверен, что весь мир будет смотреть эту игру», - передает слова немецкого специалиста Sky Sports.

Перед этим матчем «Ливерпуль» занимает шестое место, а «Манчестер Юнайтед» находится на третьей строчке. Разрыв между командами составляет десять очков.