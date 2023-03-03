«Бавария» отказалась от Кейна - известна причина

Центрфорварда национальной сборной Англии и лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейна не будет в мюнхенской «Баварии».

Согласно информации журналистов Abendzeitung, руководство немецкого гранда отказалось от подписания британца из-за того, что заключило новый трудовой договор с Эриком Чупо-Мотингом. В Мюнхене решили продолжать делать ставку на камерунского голеадора, ярко проявившего себя в первой половине текущего сезона.

В нынешней кампании Чупо-Мотинг поучаствовал в 24 поединках за «Баварию» во всех турнирах, записав на свой счет 15 забитых мячей и четыре голевые передачи.