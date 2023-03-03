Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Бавария» отказалась от Кейна - известна причина

03 Марта 2023 • 13:24 Комментировать

Центрфорварда национальной сборной Англии и лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейна не будет в мюнхенской «Баварии».

Согласно информации журналистов Abendzeitung, руководство немецкого гранда отказалось от подписания британца из-за того, что заключило новый трудовой договор с Эриком Чупо-Мотингом. В Мюнхене решили продолжать делать ставку на камерунского голеадора, ярко проявившего себя в первой половине текущего сезона.

В нынешней кампании Чупо-Мотинг поучаствовал в 24 поединках за «Баварию» во всех турнирах, записав на свой счет 15 забитых мячей и четыре голевые передачи.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Эрик Чупо-Мотинг Гарри Кейн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
04.03.23 в 15:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ньюкасл Ньюкасл
1.49 4.70 6.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Марта
14:58 · Англия. Премьер-лига
Мерсон: «Если «МЮ» обыграет «Ливерпуль», команда останется в чемпионской гонке»
14:42 · Англия. Премьер-лига
​Из «Ливерпуля» уходит звёздный форвард, но не Салах
14:23 · Англия. Премьер-лига
Кулибали: «Поттеру всё равно, стоишь ли ты 20 миллионов или 100»
14:09 · Англия. Премьер-лига
​В АПЛ высказались о затратах «Челси» на трансферном рынке – клуб потратил более 600 миллионов евро
13:43 · Англия. Премьер-лига
Клопп – о матче «Ливерпуль» - «МЮ»: «Весь мир посмотрит это»
13:24 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» отказалась от Кейна - известна причина
13:19 · Англия. Премьер-лига
Слуцкий выбрал идеальный топ-клуб для Головина
12:48 · Англия. Премьер-лига
Скаут «Реала» считал Бадьяшиля потенциально лучшим в мире на своей позиции
12:26 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» согласовал новый контракт с лидером команды
12:12 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» в январе хотел подписать Бадьяшиля, но защитник выбрал «Челси»
12:07 · Англия. Премьер-лига
Трент: «Летом мы постараемся разобраться, что произошло, сейчас не время этим заниматься»
11:37 · Англия. Премьер-лига
Агент Холанна заинтриговала словами о «Реале»
11:10 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Думаю, «МЮ» постарается почаще атаковать фланг Трента»
10:51 · Англия. Премьер-лига
Фелиш рассказал, как повлиял на его карьеру Диего Коста
10:49 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти: «Барселона» и «Атлетико» хорошо защищались, в отличие от «Ливерпуля»
Все новости
Рекомендуем