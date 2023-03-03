Слуцкий выбрал идеальный топ-клуб для Головина

Экс-рулевой казанского «Рубина» и московского ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал, в каком клубе лучшего всего продолжить карьеру полузащитнику сборной России и «Монако» Александру Головину.

«У Головина два варианта - переход в большой топ-клуб или остаться в «Монако». Идеальный топ-клуб для Головина? «Тоттенхэм». Там можно выиграть конкуренцию, это реалистичная история», - поведал специалист на ютуб-канале Tennisi.

Недавно Александр заключил с монегасками новый контракт, который рассчитан до лета 2026 года. Трансферный ценник 26-летнего игрока – 22 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Головин провел 24 матча в Лиге 1, забил шесть голов и отдал шесть ассистов.