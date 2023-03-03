«Арсенал» согласовал новый контракт с лидером команды

Лондонский «Арсенал» близок к подписанию нового трудового соглашения с нападающим команды Букайо Сака, об этом проинформировал авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Стороны провели успешный финальный этап переговоров и вскоре поставят подписи под новым контрактом. Договор между клубом и футболистом будет рассчитан до лета 2028 года.

Букайо выступает за «канониров» с лета 2019 года. Его действующее трудовое соглашение с лондонским клубом рассчитано до конца июня 2024 года. Трансферный ценник 21-летнего игрока – 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги Сака провел 25 матчей, в которых забил десять голов и сделал девять результативных передач.