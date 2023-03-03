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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» согласовал новый контракт с лидером команды

03 Марта 2023 • 12:26 Комментировать

Лондонский «Арсенал» близок к подписанию нового трудового соглашения с нападающим команды Букайо Сака, об этом проинформировал авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Стороны провели успешный финальный этап переговоров и вскоре поставят подписи под новым контрактом. Договор между клубом и футболистом будет рассчитан до лета 2028 года.

Букайо выступает за «канониров» с лета 2019 года. Его действующее трудовое соглашение с лондонским клубом рассчитано до конца июня 2024 года. Трансферный ценник 21-летнего игрока – 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги Сака провел 25 матчей, в которых забил десять голов и сделал девять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Букайо Сака
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