Агент Холанна заинтриговала словами о «Реале»

Футбольный агент Рафаэла Пимента, которая представляет интересы норвежского нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна, высказалась о мадридском «Реале».

«Есть АПЛ, но еще есть мадридский «Реал». У его клуба есть что-то притягивающее, о чем многие футболисты мечтают. В Мадриде есть своя магия. Там нет еженедельной борьбы, но есть Лига чемпионов», - передает слова Пименты портал Goal.com.

Холанн пополнил ряды «Манчестер Сити» летом прошлого года, заключив долгосрочный трудовой договор до середины 2027 года. В нынешнем сезоне скандинав демонстрирует феноменальную результативность – 33 гола в 33 поединках за «горожан».