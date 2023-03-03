Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Агент Холанна заинтриговала словами о «Реале»

03 Марта 2023 • 11:37 Комментировать

Футбольный агент Рафаэла Пимента, которая представляет интересы норвежского нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна, высказалась о мадридском «Реале».

«Есть АПЛ, но еще есть мадридский «Реал». У его клуба есть что-то притягивающее, о чем многие футболисты мечтают. В Мадриде есть своя магия. Там нет еженедельной борьбы, но есть Лига чемпионов», - передает слова Пименты портал Goal.com.

Холанн пополнил ряды «Манчестер Сити» летом прошлого года, заключив долгосрочный трудовой договор до середины 2027 года. В нынешнем сезоне скандинав демонстрирует феноменальную результативность – 33 гола в 33 поединках за «горожан».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Эрлинг Холанн Рафаэла Пимента
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Марта
12:48 · Англия. Премьер-лига
Скаут «Реала» считал Бадьяшиля потенциально лучшим в мире на своей позиции
12:26 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» согласовал новый контракт с лидером команды
12:12 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» в январе хотел подписать Бадьяшиля, но защитник выбрал «Челси»
12:07 · Англия. Премьер-лига
Трент: «Летом мы постараемся разобраться, что произошло, сейчас не время этим заниматься»
11:37 · Англия. Премьер-лига
Агент Холанна заинтриговала словами о «Реале»
11:10 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Думаю, «МЮ» постарается почаще атаковать фланг Трента»
10:51 · Англия. Премьер-лига
Фелиш рассказал, как повлиял на его карьеру Диего Коста
10:49 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти: «Барселона» и «Атлетико» хорошо защищались, в отличие от «Ливерпуля»
10:44 · Англия. Премьер-лига
Александер-Арнольд оценил шансы «Ливерпуля» финишировать в топ-4
10:05 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин объяснил, почему Антони часто травмируется
09:13 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» хочет купить экс-игрока «Манчестер Сити»
08:40 · Англия. Премьер-лига
Невилл назвал самых важных игроков «Манчестер Юнайтед»
08:27 · Россия. Премьер-лига
Агент Худякова отреагировал на информацию об интересе «Манчестер Сити» к вратарю «Локомотива»
08:20 · Англия. Премьер-лига
Клубы АПЛ взбунтовались против «Ньюкасла»
08:14 · Англия. Премьер-лига
Легенда «МЮ» выбрал новый клуб для Кейна
Все новости
Рекомендуем