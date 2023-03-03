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Фелиш рассказал, как повлиял на его карьеру Диего Коста

03 Марта 2023 • 10:51 Комментировать

Нападающий лондонского «Челси» Жоау Фелиш рассказал, как повлиял на его карьеру известный испанский форвард Диего Коста. Футболисты вместе выступали за мадридский «Атлетико».

«Диего меня очень многому научил. Это хороший парень, с которым было весело в одной команде. Жаль, что мы провели вместе всего один год, но даже в такой короткий период времени было много хороших моментов. Мы по-прежнему поддерживаем дружеские отношения», - передает слова Фелиша пресс-служба «пенсионеров».

23-летний португалец перешел в «Челси» в январское трансферное окно. Жоау принял участие в четырех поединках, отметившись одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Диего Коста Жоау Фелиш
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