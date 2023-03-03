Александер-Арнольд оценил шансы «Ливерпуля» финишировать в топ-4

Фланговый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд поделился мнением о шансах своей команды финишировать в топ-4 Английской премьер-лиги.

«Топ-4? Сейчас мы понимаем, что не все зависит от нас. «Ливерпуль» должен добиваться хороших результатов и идти своим путем. Для нас сейчас очень важно набирать очки. Если победим «МЮ» в эти выходные, это на очень сильно поможет», - передает слова латераля Sky Sports.

Матч «Ливерпуль» - «МЮ» состоится в воскресенье, 5 марта, на стадионе «Энфилд». Перед этой встречей мерсисайдцы занимают шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «красные дьяволы» располагаются на третьей позиции.