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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Александер-Арнольд оценил шансы «Ливерпуля» финишировать в топ-4

03 Марта 2023 • 10:44 Комментировать

Фланговый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд поделился мнением о шансах своей команды финишировать в топ-4 Английской премьер-лиги.

«Топ-4? Сейчас мы понимаем, что не все зависит от нас. «Ливерпуль» должен добиваться хороших результатов и идти своим путем. Для нас сейчас очень важно набирать очки. Если победим «МЮ» в эти выходные, это на очень сильно поможет», - передает слова латераля Sky Sports.

Матч «Ливерпуль» - «МЮ» состоится в воскресенье, 5 марта, на стадионе «Энфилд». Перед этой встречей мерсисайдцы занимают шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «красные дьяволы» располагаются на третьей позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Трент Александер-Арнольд
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