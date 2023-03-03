Рой Кин объяснил, почему Антони часто травмируется

Экс-полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о травматичности атакующего полузащитника манкунианцев Антони, купленного у амстердамского «Аякса» прошлым летом за 95 миллионов евро.

«Антони предстоит непростой путь. Соперники нацелились на него. Это было видно в минувший уик-энд, когда он обошел нескольких соперников, а те пытались остановить его подкатами сзади. Ему нужно будет научиться справляться с этим, иначе травм не избежать», - поведал ирландец в эфире IFL TV.

В нынешнем сезоне бразильский футболист пропустил из-за травм девять матчей «красных дьяволов».