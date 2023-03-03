Невилл назвал самых важных игроков «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл рассказал, кого считает самым важными игроками в нынешнем составе «красных дьяволов».

«На первое место поставлю Каземиро, вторым будет Маркус Рэшфорд, а третье разделят между собой Рафаэль Варан и Давид де Хеа. Варан сейчас очень важен в оборонительных построениях команды», - приводит слова Невилла Sky Sports.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги подопечные Эрика тен Хага набрали 49 баллов и занимают третье место в турнирной таблице. В следующем матче манкунианцы встретятся на выезде с «Ливерпулем».