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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клубы АПЛ взбунтовались против «Ньюкасла»

03 Марта 2023 • 08:20 Комментировать

Клубы Английской премьер-лиги выражают недовольство связью «Ньюкасла» с правительством Саудовской Аравии, об этом сообщается на страницах Guardian.

Ранее стало известно, что фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии, который владеет пакетом акций «чёрно-белых», напрямую связан с высшим руководством страны. Премьер-лига же одобрила сделку о покупке «Ньюкасла» при условии отсутствия подобных связей.

Клубы, выступающие в АПЛ, недовольны таким поворотом событий и не намерены оставлять ситуацию без внимания. В «Ньюкасле» пока не дали комментариев по этому поводу.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл
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