Клубы АПЛ взбунтовались против «Ньюкасла»

Клубы Английской премьер-лиги выражают недовольство связью «Ньюкасла» с правительством Саудовской Аравии, об этом сообщается на страницах Guardian.

Ранее стало известно, что фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии, который владеет пакетом акций «чёрно-белых», напрямую связан с высшим руководством страны. Премьер-лига же одобрила сделку о покупке «Ньюкасла» при условии отсутствия подобных связей.

Клубы, выступающие в АПЛ, недовольны таким поворотом событий и не намерены оставлять ситуацию без внимания. В «Ньюкасле» пока не дали комментариев по этому поводу.