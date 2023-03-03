Легенда «МЮ» выбрал новый клуб для Кейна

Экс-защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед», а в настоящий момент эксперт на британском телевидении Гари Невилл высказался о будущем центрфорварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

«Кейн хочет выигрывать трофеи. Если он хочет сменить команду, то самым подходящим вариантом для него является «МЮ». Это единственный вариант грядущим летом. К тому же «красные дьяволы» очень нуждаются в центрфорварде», - передает слова Невилла Sky Sports.

Кейн выступает за лондонский коллектив с января 2011 года. Его контракт со «шпорами» рассчитан до конца июня 2024 года. Трансферный ценник 29-летнего нападающего – 90 миллионов евро.