Гвардиола нашёл новичка для «Ман Сити» за 75 млн евро

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола нашел усиление для своей команды. Согласно информации журналистов Footmercato, испанский специалист заинтересован в подписании защитника сборной Хорватии и «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиола.

В составе команды из Манчестера 21-летний хорватский игрок может заменить Эмерика Лапорта, лишившегося места в основном составе «горожан». Он хочет сменить команду, и боссы клуба не собираются удерживать испанца. Гвардиола считает, что Гвардиол сможет достойно заменить Эмерика.

Йошко играет за «РБ Лейпциг» с лета 2021 года. Его контракт с «быками» рассчитан до середины 2027 года, а трансферная стоимость оценивается в 75 млн евро.