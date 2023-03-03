Мане назвал человека, который спасёт сезон «Ливерпуля»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Садио Мане высказался о неудачном сезоне своего бывшего клуба - «Ливерпуля». Мерсисайдцы показывают плохие результаты в Премьер-лиге и близки к вылету из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

«Ливерпуль» обязательно вернется. Уверен, что команда выправит ситуацию. Было много травм, поэтому у клуба сейчас непростое время. Однако у них есть Юрген Клопп, это очень сильный тренер. Он снова поднимет команду на вершину. В команде все его уважают», - цитирует сенегальского форварда Sportbild.

Мане играл за мерсисайдцев с 2016 по 2022 год. Минувшим летом он перебрался в «Баварию».