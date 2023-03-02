В зимнее трансферное окно «Челси» потратил на новичков почти 330 миллионов евро. Похоже, летом лондонский клуб собирается и дальше усиливать свой состав. Как сообщает CalcioMercato, «пенсионеры» могут подписать Виктора Осимхена из «Наполи». По данным источника, владелец «Челси» Тодд Бёли готов удвоить зарплату нигерийца. В настоящий момент Осимхен в Италии зарабатывает 4,5 миллиона евро в год.

Отмечается, что для осуществления трансфера Виктора Осимхена «Челси» нужно будет предложить «Наполи» 120-130 миллионов евро.

24-летний Виктор Осимхен проводит отличный сезон. В 25 матчах нигериец сделал 25 результативных действий (21 гол + 4 голевых паса).