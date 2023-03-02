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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Тебас ожидает наказания «Манчестер Сити»

02 Марта 2023 • 19:56 Комментировать

Несколько недель назад Премьер-лига опубликовала список из более чем 100 предполагаемых нарушений финансовых правил со стороны «Манчестер Сити». Началось разбирательство. Если нарушения будут доказаны, «горожане» столкнутся с санкциями.

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас ожидает наказания для «Манчестер Сити». Об этом пишет портал Goal, приводя слова функционера с мероприятия Financial Times Business of Football, проходившего в среду.

«Речь идёт о репутации и достоинстве Премьер-лиги. Ваша глобальная репутация влияет на вашу способность привлекать спонсоров и продавать телевизионные права», - сказал Тебас.  

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хавьер Тебас
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