​Тебас ожидает наказания «Манчестер Сити»

Несколько недель назад Премьер-лига опубликовала список из более чем 100 предполагаемых нарушений финансовых правил со стороны «Манчестер Сити». Началось разбирательство. Если нарушения будут доказаны, «горожане» столкнутся с санкциями.

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас ожидает наказания для «Манчестер Сити». Об этом пишет портал Goal, приводя слова функционера с мероприятия Financial Times Business of Football, проходившего в среду.

«Речь идёт о репутации и достоинстве Премьер-лиги. Ваша глобальная репутация влияет на вашу способность привлекать спонсоров и продавать телевизионные права», - сказал Тебас.