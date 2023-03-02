Вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес высказался о своём будущем.

«После чемпионата мира люди говорили, что теперь я перейду в клуб Лиги чемпионов. Знаете, было легко сделать это в январе. Но я люблю вызовы. Кубок Америки был для меня вызовом. Чемпионат мира, который мы выиграли впервые за 36 лет, был для меня вызовом. Знаете, я создан для вызовов, для того, чтобы не всегда идти по пути наименьшего сопротивления. Сейчас у нас [в «Астон Вилле»] один из лучших тренеров по победам в Европе. И я готов принять этот вызов», - сказал Мартинес в подкасте для BT Sport.

Напомним, что «Астон Виллу» недавно принял Унаи Эмери.