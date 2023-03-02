​Эмилиано Мартинес: «Теперь половина детей хотят быть Месси, а другая половина – вратарями»

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес считает, что после его выступления на чемпионате мира в Катаре многие дети хотят стать голкиперами.

«Теперь половина детей хотят быть Месси, а другая половина – вратарями. Я испытываю гордость. Меня не радует награда ФИФА The Best – я всегда говорил, что ненавижу индивидуальные награды. Меня радует то, что сейчас дети хотят стать вратарями, потому что им понравилось то, что они увидели на чемпионате мира. Что бы ни случилось в моей карьере дальше, я всегда буду благодарен за шанс, который мне выпал на чемпионате мира», - сказал Мартинес в подкасте для BT Sport.