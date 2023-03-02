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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Манчестер Юнайтед» получает предложения по Гринвуду

02 Марта 2023 • 18:55 Комментировать

Месяц назад с нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда сняли обвинения в изнасиловании и нападении. Впрочем, футболист ещё не вернулся в обойму «красных дьяволов» - клуб проводит собственное разбирательство.

Журналист издания Daily Telegraph Майк Макграт сообщает о том, что «Манчестер Юнайтед» получает предложения по аренде Мэйсона Гринвуда от турецких клубов. Также интерес к форварду проявляют и другие клубы из стран, где трансферное окно ещё открыто. Впрочем, «красные дьяволы» до завершения своего расследования не собираются начинать переговоры по 21-летнему футболисту.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Мэйсон Гринвуд Трансферы футбола - зима 2023
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