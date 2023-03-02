​«Манчестер Юнайтед» получает предложения по Гринвуду

Месяц назад с нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда сняли обвинения в изнасиловании и нападении. Впрочем, футболист ещё не вернулся в обойму «красных дьяволов» - клуб проводит собственное разбирательство.

Журналист издания Daily Telegraph Майк Макграт сообщает о том, что «Манчестер Юнайтед» получает предложения по аренде Мэйсона Гринвуда от турецких клубов. Также интерес к форварду проявляют и другие клубы из стран, где трансферное окно ещё открыто. Впрочем, «красные дьяволы» до завершения своего расследования не собираются начинать переговоры по 21-летнему футболисту.