«Манчестер Юнайтед» изучает варианты по усилению своего состава. Ещё прошлым летом клуб стремился заполучить полузащитника Френки де Йонга из «Барселоны». Тем не менее, нидерландец тогда предпочёл остаться в каталонском клубе.

Теперь ситуация изменилась. Как сообщает портал Goal со ссылкой на talkSPORT, де Йонг оценил прогресс «Манчестер Юнайтед» под руководством тен Хага. Перспектива составить связку с Каземиро в центре поля привлекает Френки. Таким образом, шансы «красных дьяволов» подписать звёздного хавбека резко выросли.

В мае Френки де Йонгу исполнится 26 лет. Специалисты портала transfermarkt оценивают игрока в 50 миллионов евро.