​Агент Холанна рассказала о том, как она работает

Агент Рафаэла Пимента, которая работает с Эрлингом Холанном, рассказала о специфике своей работы.

«У нас в агентстве всегда должен быть план [на игрока]. У нас должна быть цель. Мы строим планы, даже если игроку 15 лет. Мы не можем быть пассивны. Мы не можем сидеть и ждать, пока кто-то позвонит мне, потому что Холанн такой фантастический.

Когда закрывается трансферное окно, я начинаю посещать клубы, говорить об игроках, о будущем. Завершился февраль, а я уже была в четырёх клубах. Мы должны изучать, кто уходит из футбола, кто травмирован, кто плохо себя чувствует. Это похоже на шахматную партию», - сказал Пимента Financial Times.