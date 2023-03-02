​«Манчестер Юнайтед» включился в гонку за игроком «Саутгемптона»

Полузащитник «Саутгемптона» Ромео Лавия оказался в сфере интересов ряда грандов Премьер-лиги Англии. Как сообщает Daily Mail, в гонку за 19-летним бельгийским футболистом вступил «Манчестер Юнайтед». Также Лавия находится на радарах «Арсенала» и «Челси».

Ромео Лавия является выходцем академии «Манчестер Сити». Прошлым летом «Саутгемптоном» заплатил за этого игрока «горожанам» более 12 миллионов евро.

В сезоне 2022/2023 Ромео Лавия, который также способен играть в центре обороны, провёл 21 матч. На счету хавбека один гол и один голевой пас.

Эксперты портала transfermarkt оценивают Ромео Лавию в 25 миллионов евро.