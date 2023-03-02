​Гвардиола выбрал новичка для «Манчестер Сити»

В летнее трансферное окно «Манчестер Сити» хочет подписать флангового защитника на замену Жоау Канселу. Португалец перебрался в «Баварию» в аренду, но маловероятно, что он вернётся в стан «горожан» ближайшим летом.

Как сообщает Football Insider, Хосеп Гвардиола не хочет, чтобы Жоау Канселу возвращался в команду. Испанский специалист рассчитывает на продажу этого игрока. Более того, Гвардиола уже выбрал футболиста, который заменит Канселу. Пеп хочет, чтобы «горожане» подписали Бена Чилуэлла из «Челси».

Отмечается, что за 26-летнего Бена Чилуэлла «Челси» рассчитывает выручить чуть более 40 миллионов евро.