Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Гвардиола выбрал новичка для «Манчестер Сити»

02 Марта 2023 • 16:55 Комментировать

В летнее трансферное окно «Манчестер Сити» хочет подписать флангового защитника на замену Жоау Канселу. Португалец перебрался в «Баварию» в аренду, но маловероятно, что он вернётся в стан «горожан» ближайшим летом.

Как сообщает Football Insider, Хосеп Гвардиола не хочет, чтобы Жоау Канселу возвращался в команду. Испанский специалист рассчитывает на продажу этого игрока. Более того, Гвардиола уже выбрал футболиста, который заменит Канселу. Пеп хочет, чтобы «горожане» подписали Бена Чилуэлла из «Челси».

Отмечается, что за 26-летнего Бена Чилуэлла «Челси» рассчитывает выручить чуть более 40 миллионов евро.   

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Бен Чилуэлл Жоау Канселу
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Марта
16:56 · Англия. Премьер-лига
Ауа отказал «Манчестер Юнайтед», чтобы перейти в «Айнтрахт»
16:55 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола выбрал новичка для «Манчестер Сити»
16:42 · Англия. Премьер-лига
Агент: «Холанн очень хотел работать с Гвардиолой»
16:40 · Англия. Премьер-лига
Чарли Адам: «Нам очень повезло, что Клопп работает в АПЛ»
16:38 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Челси» Сантос перешёл в «Васко да Гама» на правах аренды официально
16:18 · Англия. Премьер-лига
​Клопп похвалил Нуньеса
15:23 · Англия. Премьер-лига
​Рэшфорд претендует на приз лучшему игроку февраля в АПЛ
15:20 · Англия. Премьер-лига
Директор «Брайтона» Барбер: «Сказал нашим уборщикам, что «Челси» может объявить охоту и за ними»
15:17 · Англия. Премьер-лига
​Конте попал в номинацию на приз тренеру месяца в АПЛ, хотя он пропустил все победные матчи
14:52 · Англия. Премьер-лига
Владельцы «Челси» планируют снести «Стэмфорд Бридж» и построить на его месте новый стадион
14:45 · Англия. Премьер-лига
​У Осимхена спросили, хочет ли он играть в АПЛ
14:42 · Англия. Премьер-лига
«Челси» рассматривает вариант с трансфером Влаховича
14:02 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Милан» готовят громкий обмен
13:57 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» всерьёз хочет летом приобрести полузащитника «Барселоны»
13:44 · Англия. Премьер-лига
Уэсли Фофана: «Я очень долго восстанавливался, но при этом оставался спокойным»
Все новости
Рекомендуем