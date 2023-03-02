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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Агент: «Холанн очень хотел работать с Гвардиолой»

02 Марта 2023 • 16:42 Комментировать

Агент Рафаэла Пимента, которая работает с нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холанном, вспомнила о переходе игрока в топ-клуб Премьер-лиги.

«Чтобы подготовить большой трансфер, может понадобиться два-три года. Нужно постоянно поддерживать контракт с клубом и готовить бюджет. Так было с Холанном. Он очень хотел пойти по стопам своего отца, оказавшись в «Манчестер Сити». И он очень хотел работать под руководством Пепа Гвардиолы», - слова Пименты приводит журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

В 33 матчах за «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн забил 33 гола и отдал 4 голевых паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Эрлинг Холанн Рафаэла Пимента
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