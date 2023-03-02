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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Чарли Адам: «Нам очень повезло, что Клопп работает в АПЛ»

02 Марта 2023 • 16:40 Комментировать

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Чарли Адам считает не думает, что руководству мерсисайдцев нужно задуматься о смене тренера. Напомним, нынешний наставник команды Юрген Клопп проводит уже свой восьмой сезон на «Энфилде».

«Юрген Клопп до сих пор является правильным человеком для этой работы. На планете нет ни одного тренера, на которого «Ливерпуль» согласился бы променять Юргена. Клопп является тренером мирового уровня. Нам очень повезло, что он работает в Английской премьер-лиге», – цитирует Адама Liverpool Echo.

«Ливерпуль» вчера поднялся на шестое место в чемпионате Англии, обыграв «Вулверхэмптон» со счётом 2:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Чарли Адам
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