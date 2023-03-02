Нападающий Мохамед Салах не сменит «Ливерпуль» на «ПСЖ» в летнее трансферное окно. 30-летний египтянин находился в сфере интересов гранда Лиги 1, но в Париже отказались от этого варианта.

Дело в том, что «Ливерпуль» вряд ли отпустит Салаха – он входит в долгосрочные планы мерсисайдского клуба. Об этом рассказывает Sportskeeda со ссылкой на журналиста Бена Джейкобса.

Ранее ходили слухи о том, что Мохамед Салах может уйти из «Ливерпуля» в случае непопадания команды в Лигу чемпионов.

В сезоне 2022/2023 Мохамед Салах провёл за «Ливерпуль» 35 матчей. В них нападающий записал на свой счёт 19 голов и 9 результативных передач на партнёров.

Добавим, что эксперты портала transfermarkt оценивают Мохамеда Салаха в 80 миллионов евро.