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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» принял решение по будущему Салаха на фоне интереса «ПСЖ» слухи

02 Марта 2023 • 15:51 Комментировать

Нападающий Мохамед Салах не сменит «Ливерпуль» на «ПСЖ» в летнее трансферное окно. 30-летний египтянин находился в сфере интересов гранда Лиги 1, но в Париже отказались от этого варианта.

Дело в том, что «Ливерпуль» вряд ли отпустит Салаха – он входит в долгосрочные планы мерсисайдского клуба. Об этом рассказывает Sportskeeda со ссылкой на журналиста Бена Джейкобса.

Ранее ходили слухи о том, что Мохамед Салах может уйти из «Ливерпуля» в случае непопадания команды в Лигу чемпионов. 

В сезоне 2022/2023 Мохамед Салах провёл за «Ливерпуль» 35 матчей. В них нападающий записал на свой счёт 19 голов и 9 результативных передач на партнёров.  

Добавим, что эксперты портала transfermarkt оценивают Мохамеда Салаха в 80 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль ПСЖ Мохамед Салах Трансферы футбола - зима 2023
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