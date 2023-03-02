​Рэшфорд претендует на приз лучшему игроку февраля в АПЛ

На официальном сайте Английской премьер-лиги был опубликован список претендентов на приз лучшему игроку по итогам февраля.

В список попали Келечи Ихеначо из «Лестера» (2 гола, 3 голевых паса), Бернд Лено из «Фулхэма» (3 «сухих» матча, 11 сэйвов), Маркус Рэшфорд из «Манчестер Юнайтед» (5 голов), Эмерсон из «Тоттенхэма» (1 гол, 3 «сухих» матча команды), Манор Соломон из «Фулхэма» (3 гола) и Олли Уоткинс из «Астон Виллы» (4 гола).

На текущий момент лидером Премьер-лиги является «Арсенал», который опережает второй «Манчестер Сити» на пять очков. Тройку замыкает «Манчестер Юнайтед»