​Конте попал в номинацию на приз тренеру месяца в АПЛ, хотя он пропустил все победные матчи

Премьер-лига Англии опубликовала список претендентов на приз лучшему тренеру по итогам февраля. За награду поспорят три специалиста: Антонио Конте из «Тоттенхэма» (3 победы и 1 поражение), Марку Силва из «Фулхэма» (2 победы и 2 ничьи) и Эрик тен Хаг из «Манчестер Юнайтед» (3 победы и одна ничья).

Любопытно, что Антонио Конте пропустил все три победных матча своей команды в феврале в чемпионате Англии по причине операции после выявленного холецистита. В прошлом месяце Конте присутствовал лишь на одной игре «шпор» в АПЛ – против «Лестера». Тогда «Тоттенхэм» проиграл со счётом 1:4.