​У Осимхена спросили, хочет ли он играть в АПЛ

Нападающий Виктор Осимхен проводит прекрасный сезон в «Наполи». Как следствие, 24-летний нигериец оказался на радаре многих европейских грандов. Так, например, Осимхена активно связывают с «Манчестер Юнайтед».

Сам Осимхен получил вопрос о том, хотел ли бы он попробовать себя в Премьер-лиге Англии.

«Думаю, такие амбиции есть у всех игроков. И кто знает, что произойдёт однажды. Сейчас, уверяю вас, мне это даже в голову не приходило. Это отвлекало бы меня от прекрасного сезона. Я думаю только о «Наполи», - сказал Осимхен Corriere della Sera.

«Наполи» уверенно лидирует в Серии А, опережая второй «Интер» на 18 очков.